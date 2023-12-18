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В Японии заявили, что запущенная КНДР ракета, предположительно, уже упала

В Токио заявили о предположительном падении второй северокорейской ракеты

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KCNA

Запущенная в понедельник утром вторая за сутки северокорейская баллистическая ракета, предположительно, уже упала. Об этом со ссылкой на японскую службу безопасности на море сообщает РИА Новости.

Ведомство, в свою очередь, сославшись на информацию министерства обороны страны, заявило, что баллистическая ракета, пуск которой был осуществлен КНДР, уже упала. Ее падение, по последним данным, произошло в 9:37 (3:37 мск) за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Высота полета ракеты, по данным телеканала NHK, превышала шесть тысяч километров. Скорее всего, КНДР осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что пуск ракеты был осуществлен в 8:24 (2:24 мск) из района Пхеньяна.

Ранее сообщалось, что первая ракета, стартовавшая в воскресенье вечером, пролетев около 400 км на максимальной высоте в 50 км, упала за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японское море к востоку от Корейского полуострова.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».

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