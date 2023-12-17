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В Раде рассказали о переходе Украины к обороне

Устинова: Украина готовит три линии фортификаций для перехода к обороне

Депутат Верховной рады Александра Устинова заявила, что Украина готовит три линии фортификационных укреплений для перехода к обороне на фронте. Об этом она заявила во время национального телемарафона.

«Если не будет оружия, мы уже готовимся, готовим фортификационные укрепления — три линии, понимая, что нам придется, особенно зимой, переходить к оборонной войне, а не идти в наступление», — сказала она.

По ее словам, даже когда будут выделены деньги, снарядов не будет, так как в мире они заканчиваются.

По ее словам, то количество боеприпасов, которые есть у России, Европа и США вместе не могут изготовить. Она отметила, что США производят около 300 тысяч боеприпасов в год, а Украина использует миллионы.

17 декабря стало известно, что военнослужащие Вооруженных сил Украины получили первую партию новых ударных беспилотников AQ 400 Scythe. AQ-400 Scythe – это дальнобойный беспилотник-камикадзе. Разработчик утверждает, что дальность полета составляет 750 км. Беспилотник можно запускать из короткой взлетной полосы или из катапульты.

Ранее на Украине утвердили стратегию военного образования для совместимости с НАТО.

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