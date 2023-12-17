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Шеф Пентагона на следующей неделе объявит о проведении операции «Страж процветания»

Остин объявит о планах США по проведению операции по защите судов в Красном море

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Kai Pfaffenbach/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе ближневосточного турне на следующей неделе объявит о планах проведения операции «Страж процветания» (Operation Prosperity Guardian) с участием многонациональных сил по противодействию угрозам со стороны хуситов в Красном море. Об этом сообщает издание The Warzone со ссылкой на представителя Пентагона.

Эта информация поступила после того, как военные корабли США и Великобритании сбили беспилотники, запущенные хуситами из Йемена, отмечает издание.

Остин, который посетит Ближний Восток вместе с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВВС генералом К.К. Браун объявит об операции «Страж процветания», которая будет аналогична существующей оперативной группе 153, заявил источник издания.

По его словам, эта операция подразумевает международные усилия, направленные «на международную безопасность на море и усилия по наращиванию потенциала в Красном море, Баб-эль-Мандебском и Аденском заливе».

16 декабря сообщалось, что британский эсминец HMS Diamond уничтожил, предположительно, ударный дрон, целью которого было торговое судно в Красном море.

Ранее сообщалось, что США созовут коалицию в Красном море для сдерживания атак хуситов на суда.

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