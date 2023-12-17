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МБР «Ярс» загрузили в пусковую установку в Козельском соединении РВСН

Минобороны: МБР «Ярс» загрузили в установку пуска в Козельском соединении РВСН

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» погрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Провели загрузку МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, Козельское соединение стало первым в составе РВСН, перевооружившемся на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил о разработке новых ракет на замену «Ярсу».

В конце октября Вооруженные силы России провели стратегическую командно-штабную тренировку по боевому применению стратегических ядерных сил. Что это была за тренировка, зачем она проводилась и можно ли считать такие учения чем-то исключительным, разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Ранее Песков оценил тренировку сил ядерного сдерживания.

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