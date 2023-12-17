МБР «Ярс» загрузили в пусковую установку в Козельском соединении РВСН

Межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Ярс» погрузили в шахтную пусковую установку в Козельском соединении Ракетных войск стратегического назначения (РВСН). Об этом сообщает пресс-служба российского министерства обороны в Telegram-канале.

«Провели загрузку МБР «Ярс» в шахтную пусковую установку», — указывается в публикации.

Согласно информации оборонного ведомства, Козельское соединение стало первым в составе РВСН, перевооружившемся на ракетный комплекс «Ярс» стационарного базирования.

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