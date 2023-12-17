ВСУ обстреливают село в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают село Теребрено Краснояружского района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, на границе села идет стрелковый бой. Он отметил, что все профильные ведомства держат ситуацию на контроле.

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«Есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ», — добавил Гладков.

Днем ранее украинские военные сбросили взрывное устройство на поселок Красное под Белгородом. При обстреле пострадал мужчина. Гладков указал, что осколками взрывного устройства были посечены газель и экскаватор.

Кроме того, под обстрел попала животноводческая ферма. Минометный огонь уничтожил 12 коров, отметил Гладков. Осколками снарядов посекло крышу на ферме и сенохранилище.

Ранее в Белгородской области зафиксировали 15 прилетов за сутки.