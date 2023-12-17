Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Китай показал космическую систему военных игр для армейских операций

КНР представил космическую систему военных игр для армейских операций

close
100%
Depositphotos

Китайские военные ученые разработали систему игр по боям в космосе, способную моделировать и предсказывать процесс боевых действий. Разработку осуществили в китайском Национальном университете оборонных технологий, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

В материале говорится, что систему разработали в Национальном университете оборонных технологий в китайском городе Чаньша, она уже доказала свою эффективность в секретной космической миссии.

Как пояснили в вузе, с сентября текущего года более 400 военных курсантов сформировали свыше 70 команд для участия в двухмесячных соревнованиях по космическому бою.

По словам разработчиков, благодаря «удобному» дизайну система способна моделировать и предвидеть сложный процесс космического боя.

До этого исследователь Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Ли Сон Чжин заявил, что милитаризация космоса США может привести к ядерной войне.

Ранее в МИД России оценили вероятность войны в космосе из-за спутника КНДР.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами