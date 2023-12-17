Китай показал космическую систему военных игр для армейских операций

Китайские военные ученые разработали систему игр по боям в космосе, способную моделировать и предсказывать процесс боевых действий. Разработку осуществили в китайском Национальном университете оборонных технологий, сообщает газета South China Morning Post (SCMP).

В материале говорится, что систему разработали в Национальном университете оборонных технологий в китайском городе Чаньша, она уже доказала свою эффективность в секретной космической миссии.

Как пояснили в вузе, с сентября текущего года более 400 военных курсантов сформировали свыше 70 команд для участия в двухмесячных соревнованиях по космическому бою.

По словам разработчиков, благодаря «удобному» дизайну система способна моделировать и предвидеть сложный процесс космического боя.

До этого исследователь Национального управления аэрокосмических технологий КНДР Ли Сон Чжин заявил, что милитаризация космоса США может привести к ядерной войне.

Ранее в МИД России оценили вероятность войны в космосе из-за спутника КНДР.