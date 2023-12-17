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Над Волгоградской областью уничтожили украинские беспилотники

МО РФ: ПВО уничтожили два украинских беспилотника над Волгоградской областью

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Илья Галахов/Global Look Press

Ранним утром 17 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два украинских беспилотника над территорией Волгоградской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области», — пояснили в ведомстве.

До этого российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска.

Накануне Минобороны сообщало, что Вооруженные силы РФ за сутки сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. В этот же день Минобороны передавало, что украинские войска предприняли попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма.

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