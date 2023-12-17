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Стал известен возраст военного, оставившего последнюю просьбу на стене в Марьинке

«РВ»: оставившему надпись на стене в Марьинке военному Рудакову было 22 года

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российскому военнослужащему Роману Рудакову, последнюю просьбу которого нашли на кирпичной стене в городе Марьинка, было 22 года. Об этом заявил Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Ранее канал сообщал, что во время зачистки Марьинки на стене одного из домой было найдено послание от российского мотострелка Рудакова. Он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате. По информации канала, рядом с надписью находилось девять тел.

По информации «РВ», Роман Рудаков из Батайска родился 26.12.2001. Перед уходом в зону военной операции он дал интервью ростовскому ТВ.

10 декабря сообщалось, что российские военные подняли флаг РФ над Марьинкой.

16 декабря сообщалось, что войска РФ отбили шесть атак ВСУ в районах Марьинки, Красного и Клещеевки.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

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