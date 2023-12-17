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Над Ростовской областью отразили массовую атаку беспилотников

Голубев: ПВО отразили массовую атаку беспилотников в Ростовской области

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Ранним утром 17 декабря российские силы ПВО отразили массовую атаку беспилотников самолетного типа на территорию Ростовской области в районе Морозовска и Каменска. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что большая часть беспилотников была уничтожена. По его словам, никто не пострадал.

Накануне министерство обороны России сообщало, что Вооруженные силы РФ за сутки сбили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. В этот же день Минобороны передавало, что украинские войска предприняли попытку массированного удара беспилотниками по объектам на территории Крыма.

Рано утром 16 декабря беспилотники ВСУ атаковали Дмитриевский и Железногорский районы Курской области. Никто не пострадал.

Американское издание Business Insider также писало, что российская армия начала применять новое средство защиты личного состава от ударов беспилотников.

Ранее стало известно, что российские средства ПВО сбили 33 украинских дрона над тремя регионами РФ.

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