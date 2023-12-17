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ВС РФ поразили ВСУ около восьми населенных пунктов на Донецком направлении

МО: ВС РФ поразили ВСУ около восьми населенных пунктов на Донецком направлении

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Евгений Биятов/РИА Новости

Начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьеа заявил РИА Новости, что Вооруженных силы РФ за сутки поразили украинских военных около восьми населенных пунктов на Донецком направлении, сообщил РИА Новости

«На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск... нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Богдановка, Артемовское, Раздоловка, Красное, Андреевка и Марьинка», — сказал начальник пресс-центра.

Он также добавил, что при поддержке огня артиллерии российские военнослужащие отразили атаки штурмовых групп бригад ВСУ в районах Клещеевки и Победы.

До этого Минобороны РФ сообщало, что вооруженные силы Украины за сутки потеряли на Южно-Донецком направлении до 90 военных и орудие Д-20,

15 декабря Минобороны РФ Минобороны РФ сообщило в Telegram-канале, что на Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» отразили две атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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