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Американский генерал ударил украинского солдата при Зеленском

Генерал США Агуто ударил украинского солдата в грудь при Зеленском

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U.S. Army

Американский генерал-лейтенант Антонио Агуто ударил украинского солдата в грудь при президенте Украины Владимире Зеленском на военной базе в Германии. Об этом сообщила ведущая ток-шоу «60 минут» Ольга Скабеева в своем Telegram-канале.

«ВСУшник отказался дать кулачок НАТОвскому солдату и получил в грудь. Над слаживанием еще работать и работать», — написала журналистка.

Инцидент произошел во время посещения Зеленским американской военной базы в Висбадене. На опубликованном видео украинский лидер вместе с генералом Агуто проходят вдоль строя военных. Американец в знак приветствия ударился кулаками с одним из солдат, однако, когда второй боец не подал ему руку, Агуто ткнул его кулаком в грудь.

До этого издание Newsweek писало, что трудностей, которые испытывает Зеленский становится все больше, поэтому у него плохое настроение перед Новым годом.

16 декабря аналитик Центра оборонных стратегий полковник Виктор Кивилюк высказывал мнение, что Зеленский слишком поздно дал приказ об усиленном строительстве фортификаций в зоне боевых действий.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.

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