Во время зачистки Марьинки на стене одного из домой было найдено послание от российского мотострелка. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Военным, оставившим надпись на стене, оказался Роман Рудаков из Батайска. В своем послании он попросил тех, кто его найдет, позаботиться о его матери, сестре и брате. Рядом с надписью находилось девять тел.

По данным военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи солдаты держали оборону до последнего патрона.

10 декабря российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).

До этого бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер заявлял, что Россия перехватила инициативу на фронте и нанесла Украине стратегическое поражение.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок отмечал, что, поскольку Вооруженные силы Украины завершают свою наступательную операцию и переходят к стратегической обороне, возникают вопросы — ожидать ли следующего контрнаступления ВСУ, и когда оно может начаться?

Ранее военный эксперт оценил слова Сырского о наступлении ВС РФ по всему фронту.