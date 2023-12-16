Турция завершила переговоры о покупке американских истребителей F-16

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что правительство страны завершило переговоры с США о покупке истребителей четвертого поколения F-16 Block 70. Об этом сообщает местный телеканал CNN Turk.

В материале указано, что Анкара намерена приобрести у американских производителей 40 самолетов. Также, по информации журналистов, Вашингтон может оказать республике помощь при модернизации уже имеющихся у нее воздушных судов.

При этом авторы публикации обратили внимание, что с большой долей вероятности стороны примут положительное решение по реализации данной сделки. В свою очередь, глава военного ведомства Турции выразил надежду на начало поставок F-16 в страну уже в ближайшее время.

Как сказал министр, одним из важнейших факторов для успешного завершения переговоров стало отсутствие между государствами взаимных ограничительных мер. Также он добавил, что Анкара рассчитывает на высокую оценку Вашингтоном ее силы и роли в регионе.

15 декабря турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что провел телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Во время беседы хозяин Белого дома заверил главу республики, что позитивно относится к продаже истребителей F-16 Block 70.

Ранее Турция потребовала от США одобрить сделку о продаже истребителей F-16 в обмен на вступление Швеции в НАТО.