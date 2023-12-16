Преодолевать Днепр для Вооруженных сил Украины с военной точки зрения бесполезно, а пройти дальше и вовсе не представляется возможным. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«С военной точки зрения это абсолютно бессмысленная затея», — утверждает он.

По оценке Сальдо, пройти дальше по Херсонской области, до Геническа или даже Крыма, невозможно без наличия тяжелой техники, авиации и необходимого вооружения.

«Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель», — сказал губернатор.

При этом он подчеркнул, что украинские военные не оставляют попыток пересечь Днепр небольшими группами, переправляясь на «быстроходных малошумных лодках». При большинстве попыток бойцы «не успевают проскочить на левобережье» в связи с внимательностью и оперативностью Российской армии.

«Наши военные все это видят, лодки накрываются, топятся», — подытожил глава региона.

Перед этим Сальдо заявлял, что ВСУ продолжают демонстративно форсировать Днепр «для медийно-политических успехов» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава Херсонской области высказался о возможности мирных переговоров с Киевом.