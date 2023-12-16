Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава Херсонской области заявил о бессмысленности форсирования Днепра для ВСУ

Сальдо: форсировать Днепр для ВСУ нет смысла, пройти дальше нельзя

close
100%
Дмитрий Макеев/РИА Новости

Преодолевать Днепр для Вооруженных сил Украины с военной точки зрения бесполезно, а пройти дальше и вовсе не представляется возможным. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«С военной точки зрения это абсолютно бессмысленная затея», — утверждает он.

По оценке Сальдо, пройти дальше по Херсонской области, до Геническа или даже Крыма, невозможно без наличия тяжелой техники, авиации и необходимого вооружения.

«Зеленский топит своих же соотечественников, отправляет их на верную погибель», — сказал губернатор.

При этом он подчеркнул, что украинские военные не оставляют попыток пересечь Днепр небольшими группами, переправляясь на «быстроходных малошумных лодках». При большинстве попыток бойцы «не успевают проскочить на левобережье» в связи с внимательностью и оперативностью Российской армии.

«Наши военные все это видят, лодки накрываются, топятся», — подытожил глава региона.

Перед этим Сальдо заявлял, что ВСУ продолжают демонстративно форсировать Днепр «для медийно-политических успехов» президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава Херсонской области высказался о возможности мирных переговоров с Киевом.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами