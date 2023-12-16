Командующий РВСН раскрыл число носителей ракет и боевых блоков

На вооружении ракетных войск стратегического назначения (РВСН), обладающих 60% от всей ядерной триады РФ, состоит свыше 400 развернутых пусковых установок и более 1000 боевых блоков. Об этом в интервью газете «Красная звезда» заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

«Что касается количества МБР (межконтинентальных баллистических ракет. — «Газета.Ru») и боевых блоков, входящих в группировку РВСН, то открыто можно говорить только о нижнем пороге количества МБР и боевых блоков, определенном для группировки Стратегических ядерных сил России Договором СНВ-3 2010 года», — сказал он.

По словам генерал-полковника, для российских СЯС это 700 развернутых носителей и 1550 боевых блоков.

«Учитывая, что РВСН в своем составе имеет 60% носителей и боевых зарядов СЯС, несложно посчитать их количество», — добавил он.

До этого Минобороны РФ сообщило, что Ясненское ракетное соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Оренбургской области перейдет на использование ракетного комплекса с гиперзвуковым блоком «Авангард».

Ранее Путин оценил возможность применения ядерного оружия против России.