Украина выделит полосу для строительства укреплений на границе с РФ и Белоруссией

Украина выделит полосу шириной до двух километров для создания оборонительных сооружений на границе с Россией и Белоруссией. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Государственной погранично службы Украины.

Отмечается, что участки шириной до 2 км передаются в постоянное пользование войсковым частям Госпогранслужбы для строительства инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, приграничных знаков, а также коммуникаций.

В пределах полосы шириной 5 км от линии границы вводится специальный режим пребывания.

Накануне стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) устанавливают защитные линии в виде так называемых зубов дракона в Черниговской области на границе с Россией и Белоруссией. Командующий операцией объединенных сил ВСУ Сергей Наев заявил, что «если будет расти угроза, на подготовленные рубежи прибудут дополнительные силы».

Ранее Кулеба заявил, что скептицизм в отношении оценок контрнаступления оказался оправданным.