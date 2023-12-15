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Стали известны потери ВСУ на Донецком направлении за неделю

Минобороны РФ: ВСУ за неделю потеряли более 1580 бойцов на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшую неделю потеряли свыше 1,5 тыс. военнослужащих на Донецком направлении. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

Как указано в заявлении, в ходе боевых действий Вооруженные силы РФ вывели из строя два украинских танка и 13 автомобилей. Более того, российским бойцам удалось уничтожить 31 орудие полевой артиллерии и 16 боевых бронированных машин.

«Потери противника за неделю на данном направлении составили более 1580 военнослужащих», — говорится в публикации.

В министерстве подчеркнули, что при подсчете потерь ВСУ учитывались и раненые.

Также представители военного ведомства РФ рассказали, что за прошедшую неделю российские солдаты улучшили положение на отдельных участках фронта на Донецком направлении. Всего за это время бойцы «Южной» группировки войск при поддержке авиации и артиллерии отразили 49 атак украинских бойцов, продвинувшись по переднему краю.

15 декабря российское министерство обороны опубликовало видеозапись с пленным военнослужащим ВСУ, который рассказал о снарядовом голоде в армии страны. По словам украинского бойца, из-за нехватки боеприпасов весь его батальон понес огромные потери.

Ранее военные ВС РФ уничтожили украинский цех сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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