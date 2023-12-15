В Минобороны озвучили потери ВСУ на Краснолиманском направлении

На Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» при поддержке авиации и огня артиллерии за неделю отразили 11 атак штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили до 1100 военнослужащих, сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Кроме того, нанесено поражение скоплениям живой силы 24-й, 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ, а также 1-й, 5-й и 31-й бригад нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Кировск, Торское, Ямполь и Григоровка Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

Помимо потерь в живой силе, ВСУ также лишились четырех танков, трех бронированных машин, 17 автомобилей и двух орудий артиллерии.

Тем временем, на Купянском направлении российские разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 уничтожили замаскированные позиции ВСУ. В Минобороны рассказали, что при подлете к зоне боевого применения российские пилоты двигаются на максимально малой высоте и огибают рельеф местности. Благодаря этому украинские средства противовоздушной обороны (ПВО) не могут засечь самолеты Вооруженных сил РФ.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении российскими войсками цеха сборки и ремонта беспилотных летательных аппаратов, а также три склада боеприпасов.