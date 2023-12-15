Арестованный за участие в боях в Донбассе итальянец получил условный срок

По результатам судебного заседания Алессандро Бертолини, задержанный за участие в военных действиях в Донбассе, был «приговорен к условному лишению свободы на два года». Об этом сообщил адвокат Массимильяно Луиджи Шалла ТАСС.

«Ему было назначено условное лишение свободы на два года. Он находится на свободе. Если он не совершит никаких преступлений в ближайшие пять лет, то будет полностью освобожден», — заявил юрист.

Бертолини находился под стражей в тюрьме под Миланом. Согласно информации итальянских СМИ, его задержали 30 июня в аэропорту Мальпенса в Милане в рамках расследования, проводимого прокуратурой Генуи.

16 сентября СМИ писали, что суд над арестованным в Италии участником ополчения Донбасса Алессандро Бертолини пройдет в упрощенном порядке.

15 сентября в Генуе состоялось предварительное заседание суда по делу Бертолини, который также является гражданином России. Адвокат уточнил, что обычный режим судопроизводства затянул бы процесс еще на год, а ускоренный процесс без судебных прений уменьшит этот срок на треть.

Ранее советник Байдена рассказал, когда США перестанут поставлять оружие Украине.