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Военный эксперт назвал цели российских морских дронов в зоне СВО

Военный эксперт Дандыкин: российские морские дроны смогут уничтожать корабли ВСУ

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Военный эксперт, капитан I ранга Василий Дандыкин в интервью газете «Взгляд» прокомментировал сообщения о том, что первый российский морской дрон отправят на испытания в зону специальной военной операции. По его словам, безэкипажные катера (БЭК) смогут решать ряд важных задач, в том числе поражать портовую инфраструктуру, корабли и беспилотники противника.

«Также БЭК будут сопровождать корабли нашего Черноморского флота. И если противник попытается направить в нашу сторону собственные катера, наши аппараты смогут встречным огнем ликвидировать цель. Помимо этого, дроны можно запускать в разведывательных целях и использовать в качестве стартовой площадки для БПЛА», — добавил эксперт.

Испытания в боевых условиях, по его словам, необходимы, чтобы выявить недостатки аппарата, а затем запустить его в серийное производство.

Об отправке в зону СВО первого российского надводного дрона сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко.

По его словам, рабочее название быстроходного катера-носителя — «Одуванчик». Даниленко подтвердил, что до конца 2023 года планируется построить первую опытную партию — десять дронов, которые также пройдут испытания.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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