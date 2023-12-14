В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве утром 14 декабря объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает Klymenko Time.

Сирены прозвучали также в Киевской и Черниговской областях.

«В Воздушных cилах предупреждают о ракетной опасности для Киевской и Черниговской областей», — говорится в публикации.

Накануне воздушная тревога объявлялась в Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины.

Также сообщалось, что вечером 13 декабря и в ночь на 14 декабря взрывы произошли в Одессе, подконтрольном Украине Херсоне и Снигиревке.

С 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Как заявляли в Министерстве обороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по территории все республики.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.