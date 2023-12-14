В Калужской области сбили БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что в регионе средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, беспилотник был сбит на территории Сухиничского района.

Губернатор подчеркнул, что в результате произошедшего нет пострадавших и разрушений инфраструктуры. На месте произошедшего работает оперативная группа.

До этого мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в Наро-Фоминском округе Подмосковья пресекли вторую за ночь попытку пролета к столице беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

До этого исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов заявил, что обломки летевшего к Москве беспилотника, сбитого системами ПВО в Подольске, упали в районе деревни Борисовка.

По предварительным данным, написал Артамонов, на территории падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Утром 29 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны в городском округе Подольск удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.