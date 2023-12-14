На подлете к Москве сбили еще один БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что средства противовоздушной обороны в Наро-Фоминском округе Подмосковья пресекли вторую за ночь попытку пролета к столице беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, разрушений и пострадавших после падений обломков беспилотника, по предварительным данным, нет.

До этого Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны в Наро-Фоминском городском округе отразили атаку беспилотного летательного аппарата (БПЛА), который летел на Москву.

До этого исполняющий обязанности главы Подольска Григорий Артамонов заявил, что обломки летевшего к Москве беспилотника, сбитого системами ПВО в Подольске, упали в районе деревни Борисовка.

По предварительным данным, написал Артамонов, на территории падения обломков БПЛА разрушений и пострадавших нет.

Утром 29 ноября мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны в городском округе Подольск удалось нейтрализовать беспилотный летательный аппарат, который летел в сторону Москвы.

Ранее выяснилось, где в России начнут готовить операторов беспилотников.