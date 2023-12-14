Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО

Первый российский морской надводный дрон отправят на испытания в зону спецоперации. Об этом сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко, передает РИА Новости.

«Первый безэкипажный катер <…> отправляется на испытания в зону СВО», — сказал он.

По словам Даниленко, рабочее название быстроходного катера-носителя — «Одуванчик». Он подтвердил, что до конца 2023 года планируют построить первую опытную партию — десять морских дронов, которые также пройдут испытания.

До этого заместитель генерального директора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов рассказал о возможностях новейшего российского титанового беспилотника «Аргус». Он обратил внимание, что этот дрон, сделанный из композитных материалов, сможет действовать как «резидентный» аппарат, способный находиться под водой в течение полугода, «а в дальнейшем — и более». Модификации «Аргуса» могут погружаться на глубину до 6 км.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.