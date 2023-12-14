Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Первый российский морской дрон испытают в зоне СВО

Глава KMZ Даниленко: первый морской дрон РФ отправят на испытания в зону СВО

close
100%
Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Первый российский морской надводный дрон отправят на испытания в зону спецоперации. Об этом сообщил управляющий директор военно-промышленного холдинга KMZ Михаил Даниленко, передает РИА Новости.

«Первый безэкипажный катер <…> отправляется на испытания в зону СВО», — сказал он.

По словам Даниленко, рабочее название быстроходного катера-носителя — «Одуванчик». Он подтвердил, что до конца 2023 года планируют построить первую опытную партию — десять морских дронов, которые также пройдут испытания.

До этого заместитель генерального директора ЦКБ «Рубин» Андрей Баранов рассказал о возможностях новейшего российского титанового беспилотника «Аргус». Он обратил внимание, что этот дрон, сделанный из композитных материалов, сможет действовать как «резидентный» аппарат, способный находиться под водой в течение полугода, «а в дальнейшем — и более». Модификации «Аргуса» могут погружаться на глубину до 6 км.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами