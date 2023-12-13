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МИД РФ приравнял взлет F-16 с баз стран НАТО к участию в конфликте на Украине

МИД РФ: взлет F-16 с баз Польши и Румынии приравняется к участию в конфликте

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Tech. Sgt. Kristin High/Global Look Press

Россия будет считать применение истребителей F-16 с авиабаз Польши, Румынии и Словакии участием этих трех стран в конфликте на Украине. С таким предупреждением выступил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов, передает РИА Новости.

Он обратил внимание на заявления о том, что в условиях значительного разрушения аэродромной структуры Украины эти военные самолеты, передаваемые Киеву, могут осуществлять вылеты с авиабаз в данных государствах.

«Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран – членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине и вынудит Россию на ответные меры», — сказал дипломат во время своего выступления на 1065-м пленарном заседании форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.

По его словам, »США и их сателлиты продолжают генерировать угрозы безопасности» на западных рубежах России.

«Агрессивный характер их политики перестал скрываться за формулировками об исключительно оборонительной направленности военных доктрин», — высказал свою оценку Гаврилов.

Он также указал, что в национальных и коалиционных доктринальных установках стран Североатлантического альянса «закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование, добиваться которого планируется с применением военной силы».

До этого заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ заявил, что несколько стран альянса скоро поставят Киеву истребители F-16.

Ранее на Украине назвали постановочной радость Зеленского по поводу поставок F-16.

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