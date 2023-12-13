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В США заявили, что потеря Авдеевки ограничит возможности Украины

MWM: окружение 47-й бригады ВСУ и потеря Авдеевки ограничат возможности Украины

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Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko/Reuters

Элитная 47-я механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированная в Авдеевке в Донецкой народной республике (ДНР), оказалась в окружении и испытывает растущую нехватку боеприпасов. Об этом сообщает американское издание Military Watch Magazine (MWM).

Как говорится в статье, данное соединение обладает элитным статусом, поскольку использует новейшую технику, переданную странами НАТО: немецкие танки Leopard 2A6, американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley и самоходные артиллерийские установки (САУ) M109. Эта бригада должна была остановить продвижение российских войск к Авдеевке, но не сумела сделать это из-за нехватки боеприпасов.

Военнослужащий 47-й механизированной бригады ВСУ пожаловался, что летом у них было в десять раз больше боеприпасов.

«Сейчас нам привозят снаряды разного качества со всего мира, и мы получаем всего 15 штук на три дня», — приводит издание слова украинского сержанта.

В публикации также отмечается, что крах позиций вокруг Авдеевки и окружение этой бригады украинской армии серьезно ограничат возможности Киева в Донбассе.

До этого военный эксперт Алексей Живов высказывал мнение, что из-за боеприпасного голода ВСУ могут оставить позиции под Донецком, Артемовском (Бахмутом), Авдеевкой и Марьинкой. По мнению эксперта, фронт будет выровнен, а ВСУ будут отодвинуты в поля.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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