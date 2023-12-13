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Азербайджан передал Армении военнопленных

Премьер Пашинян сообщил, что Азербайджан передал Армении 32 военнопленных

Баку передал Еревану 32 армянских военнопленных. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Тридцать один военнослужащий Республики Армения, плененный в 2020-2023 годах, и один военнослужащий, попавший в плен в Нагорном Карабахе в сентябре, пересекли азербайджанско-армянскую границу и находятся в Республике Армения», — написал он, опубликовав поименный список военных.

По словам Пашиняна, сначала им предстоит пройти предварительное медицинское обследование. Потом эти армянские военные вернутся к своим родственникам.

7 декабря стало известно, что Армения и Азербайджан освободили военнопленных каждой из республик. Речь идет о 32 армянских военнослужащих, а также о двух военных азербайджанских вооруженных сил.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее Азербайджан объявил в розыск 300 чиновников из Карабаха.

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