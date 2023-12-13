Киеву придется мобилизовать по 20 тысяч человек в месяц в течение 2024 года для восполнения потери армии и совершения ротаций. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на бывшего командующего украинским батальоном Евгения Дикого.

«Киев не объявляет цели по числу мобилизованных или потери, но, по оценкам бывшего командующего батальоном Евгения Дикого, Украине потребуется мобилизовать 20 тысяч солдат в месяц на протяжении всего следующего года, чтобы поддерживать армию», — сообщает издание.

Потери солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) исчисляются десятками тысяч. Так, попытки форсировать Днепр, переправиться на левый берег реки и закрепиться приводят к огромным потерям среди морской пехоты. Военный эксперт Владислав Шурыгин сообщил, что речь идет о 13 тысячах человеческих потерь среди морпехов.

Подполковник Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко отмечал, что в ВСУ выросло число небоевых потерь.

Американский военный журнал Military Watch Magazine сообщал о том, что из-за нехватки военных ВСУ вынуждены вербовать иностранных наемников. Потребность в вербовке особенно выросла после начала неудачного контрнаступления Вооруженных сил Украины в июне.

Помимо вербовки боевиков из-за рубежа, в Евросоюзе также растут призывы к ужесточению политики по отправке украинцев призывного возраста обратно на родину, пишут авторы публикации.

Ранее украинский пленный рассказал, почему ВСУ несут большие потери на поле боя.