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В США хотят собрать истребитель F-35 из двух сломанных самолетов

Popular Mechanics: ВВС США соберут истребитель F-35 из двух сломанных самолетов

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Нина Падалко/РИА Новости

Военно-воздушные силы США хотят собрать полноценно функционирующий истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов. Об этом пишет журнал Popular Mechanics.

Проект назвали «Frankenplane», что отсылает к названию романа Мэри Шелли «Франкенштейн». Для его реализации взяли детали истребителя F-35, у которого в результате аварии была повреждена задняя часть, а передняя осталась невредимой. Запчасти взяли также у другого самолета, у которого функционирующей осталась, наоборот, задняя часть.

Отмечается, что проект сборки должен показать, смогут ли США ремонтировать сложно устроенные самолеты в экстренных ситуациях, например, в военное время. Реализовывать проект стали в начале 2020 года при участии специалистов компании Lockheed Martin и ряда других организаций. Завершить работу планируют в мае 2025-го.

До этого сообщалось о переброске американских истребителей F-35, способных нести ядерное оружие, в Великобританию. В МИД РФ пообещали ответить на этот шаг Штатов.

Ранее в США оценили возможности российского оружия против ВСУ.

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