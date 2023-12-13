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На Донецком направлении новейшие вертолеты Ка-52М уничтожили пункт управления ВСУ

Вертолеты Ка-52М на Донецком направлении уничтожили пункт управления ВСУ

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Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Российские модернизированные ударно-разведывательные вертолеты Ка-52М, действуя в составе ударной группы на Донецком направлении, уничтожили пункт управления, бронетехнику и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на министерство обороны России сообщает ТАСС.

Летчик с позывным «Оса» рассказал, что экипажи вертолетов, получив от авиационного наводчика координаты цели, выполнили пуски неуправляемых ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику противника, противодействие которого отсутствовало. После чего все вертолеты благополучно возвратились на аэродром базирования.

В военном ведомстве отметили, что армейская авиация выполняет в зоне специальной военной операции задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта и военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

10 декабря сообщалось, что российские войска впервые применили вертолеты Ка-52М. Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М выполнили удары авиационными ракетами по опорным пунктам ВСУ на Донецком направлении. Летчики выполняли боевую задачу по поддержке подразделений Сухопутных войск.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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