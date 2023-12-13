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В России ведется разработка ударного подводного беспилотника с полезной нагрузкой до 5 кг

Российский ВПК ведет разработку ударного подводного дрона для СВО

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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

В России ведутся работы по созданию ударного подводного дрона, имеющего полезную нагрузку до пяти килограммов. Об этом, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе страны, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, обладающий четырьмя двигателями ударный беспилотный подводный аппарат с полезной нагрузкой до пяти килограммов будет действовать на дальности до одного километра. Его испытания начнутся в феврале будущего года.

Новый дрон будет использоваться в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. Его планируется применять не только в ударном варианте, но и в качестве аппарата для разминирования. С его помощью намечается осуществлять без использования водолазов мониторинг гидротехнических сооружений на глубинах до 30 метров.

Ранее в Центральном конструкторском бюро «Рубин» рассказали о возможностях нового беспилотника «Аргус».

До этого стало известно, что в России создали подводный дрон «Скат» для разминирования и разведки.

Ранее на Украине заявили о создании украинского флота морских дронов.

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