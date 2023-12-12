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«Калашников» выпустил партию АК-74М-М

«Калашников» выпустил партию массогабаритных макетов АК-74М-М

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

«Калашников» выпустил партию массогабаритных макетов (ММГ) автомата АК-74М-М, позволяющих выполнять неполную сборку и разборку оружия. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

В публикации отмечается, что в партию вошло более семи тысяч единиц макетов. В «Калашникове» добавили, что спрос на ММГ значительно превышает возможности предприятия по его выпуску. Их изготавливают одновременно с выполнением гособоронзаказа на боевое стрелковое оружие.

До этого стало известно, что поставки автоматов АК-12 в российские войска по итогам 2023 года выросли почти вдвое.

До этого в пресс-службе концерна «Калашников» сообщили, что автоматы АК-12, АК-15 и модульный пистолет Лебедева МПЛ1 приняты на вооружение российских органов внутренних дел.

Управляющий директор концерна «Калашников» Андрей Барышников заявлял, что концерн планирует до конца года начать производство модернизированного автомата АК-12.

До этого входящее в состав «Ростеха» обороностроительное предприятие «Высокоточные комплексы» отчиталось о поставке новых вооружений российским войскам.

Ранее в России разработали турель, которой можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км.

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