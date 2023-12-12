Военный эксперт раскрыл смысл новой стратегии США на Украине

Суть новой стратегии США на Украине заключается в строительстве укреплений и максимального освоения тех 80% Украины, которые находятся под контролем Киева. Об этом в беседе с газетой «Взгляд» заявил военный эксперт Александр Артамонов. Он подчеркнул, что Россия не может допустить такого развития событий.

«Чтобы проект американцев можно было реализовать, им необходимо обеспечить прекращение огня. В противном случае возводить сооружения придется под непрекращающимися обстрелами со стороны России, что не очень эффективно. По замыслу Вашингтона, неприступная линия обороны будет возведена по всей линии Днепра», — отметил эксперт.

Он добавил, что на реализацию данного замысла потребуется порядка 5-7 лет. За это время, по его словам, может быть подготовлена и новая армия. В картине мира американцев это полностью оправдывает утрату 20% территорий Украины, заключил Артамонов.

12 декабря стало известно, что США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, которую можно было бы применить в следующем году, однако согласия между Вашингтоном и Киевом по ее содержанию пока нет.

The New York Times отмечает, что целью этой стратегии будет формирование существенной силы, с которой Российской Федерации «придется считаться и вступить в обстоятельные переговоры в конце 2024 или в 2025 году».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.