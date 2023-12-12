Зеленский раскрыл численность Сухопутных войск Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящее время в Сухопутных войсках страны служат более 600 тысяч военнослужащих.

«Сухопутные войска Украины. Более 600 тыс. воинов разных родов войск. Смелые. Героические. Мощные», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

По его словам, многие из этих военных отмечены государственными наградами, и многих не стало в ходе боев против России.

В конце ноября сообщалось, что глава совета резервистов сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать для мобилизации граждан данные реестра избирателей. По его словам, нужно, чтобы это была унифицированная система призыва, позволяющая заполнить реестр призывников.

В начале декабря стало известно, что петиция о мобилизации депутатов и чиновников на Украине за три дня до окончания сбора подписей набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Соответствующую петицию зарегистрировали 5 сентября на сайте Зеленского.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.