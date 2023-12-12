В России заявили о невозможности перехвата противокорабельных ракет «Циркон»

Системы ПВО потенциального противника не смогут перехватить российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон». Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Лямин, сообщают «Известия».

«В западной специализированной литературе вполне справедливо признают, что они даже не испытывали перехват подобных ракет: их просто нет», — сказал Лямин.

Эксперт подчеркнул, что подошедший на дистанцию удара корабль флота России с ракетами «Циркон» на борту представляет для противника огромную опасность.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» принята на вооружение РФ в январе 2023 года. Ее главная особенность — полет на высоте до 40 километров со скоростью до 11 тысяч км/ч, что делает ее перехват практически невозможным.

11 декабря сообщалось, что в России завершена модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон».

5 декабря стало известно, что фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на учения в Атлантике.

Ранее в НАТО выразили беспокойство темпами строительства российских подлодок «Ясень».