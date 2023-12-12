Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России заявили о невозможности перехвата противокорабельных ракет «Циркон»

Военный эксперт Лямин: ПВО противника не сможет перехватить российский «Циркон»

close
100%
Минобороны России / YouTube

Системы ПВО потенциального противника не смогут перехватить российскую гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон». Такое мнение выразил военный эксперт Юрий Лямин, сообщают «Известия».

«В западной специализированной литературе вполне справедливо признают, что они даже не испытывали перехват подобных ракет: их просто нет», — сказал Лямин.

Эксперт подчеркнул, что подошедший на дистанцию удара корабль флота России с ракетами «Циркон» на борту представляет для противника огромную опасность.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» принята на вооружение РФ в январе 2023 года. Ее главная особенность — полет на высоте до 40 километров со скоростью до 11 тысяч км/ч, что делает ее перехват практически невозможным.

11 декабря сообщалось, что в России завершена модернизация фрегата «Адмирал Касатонов» под ракеты «Циркон».

5 декабря стало известно, что фрегат «Адмирал Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на борту вышел на учения в Атлантике.

Ранее в НАТО выразили беспокойство темпами строительства российских подлодок «Ясень».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами