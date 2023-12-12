США отправят на Украину своего генерала для подготовки новой стратегии

США отправят на Украину генерал-лейтенанта Антонио Агуто для разработки новой военной стратегии, которую можно было бы применить в следующем году, однако согласия между Вашингтоном и Киевом по ее содержанию пока нет. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на американских и украинских чиновников.

По данным издания, Агуто пробудит на Украине длительное время и таким образом сможет давать командованию Вооруженных сил страны более обстоятельные рекомендации. Однако присутствие американского генерала в Киеве может стать шагом к отказу от дислокации в республике на постоянной основе военных советников.

Один из собеседников NYT рассказал, что американские и украинские советники рассчитывают хорошо изучить детали новой стратегии в ходе военных учений, назначенных на января в немецком Висбадене. В то время как украинское командование настаивает на наступлении в надежде привлечь к себе внимание мировой общественности, советники из США продвигают более сдержанный исход событий, заключенный в сохранении имеющихся территорий и накоплении сил в течение года.

The New York Times отмечает, что целью этой стратегии будет формирование существенной силы, с которой Российской Федерации «придется считаться и вступить в обстоятельные переговоры в конце 2024 или уже в 2025 году».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.