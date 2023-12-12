Армия обороны Израиля штурмует Дженин на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществляет штурм лагеря беженцев и государственной больницы в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Согласно данным телеканала, израильские войска окружили лагерь беженцев в Дженине, блокируя все входы и выходы с помощью тяжелой военной техники. Снайперы ЦАХАЛ разместились на крышах окружающих зданий. Al Mayadeen также сообщает о столкновениях между войсками, штурмующими лагерь, и силами палестинского сопротивления.

Также по информации Al Mayadeen, израильская военная техника оцепила государственную больницу «Ар-Рази» в Дженине.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. По данным ЦАХАЛ, в сторону кибуца Манара были выпущены несколько противотанковых ракет.

Ливанская шиитская организация «Хезболла», предположительно, сможет подавить систему противоракетной обороны Израиля «Железный купол» в случае вступления в конфликт на Ближнем Востоке, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» возможное вступление «Хезболлы» в войну.