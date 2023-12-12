Дуэль танков ВС РФ и ВСУ на короткой дистанции попала на видео

Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) в своем Telegram-канале выложила видео, на котором запечатлена дуэль российского и украинского танков на короткой дистанции.

На кадрах можно увидеть, что во время дуэли российские танкисты успели первыми поразить гусеничную боевую машину Вооруженных сил Украины (ВСУ) 125-миллиметровым снарядом.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видеозапись, на которой показывается момент боя российского танка-одиночки с колонной ВСУ, включавшей в себя два танка и пять бронемашин.

До этого телеканал «Звезда» Минобороны России выложил видеозапись боя российского танка Т-72Б3М в зоне проведения специальной военной операции.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.