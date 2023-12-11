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Назван самый важный самолет ВМС США

NI: палубный самолет РЭБ EA-18G Growler стал самым важным самолетом ВМС США

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Lee Jin-man/AP

Палубный самолет радиоэлектронной борьбы Boeing EA-18G Growler стал самым важным в Военно-морских силах (ВМС) США. Об этом пишет издание National Interest.

Данный самолет радиоэлектронной борьбы (РЭБ) на 90% состоит из палубного истребителя F/A-18F Super Hornet. Внешне он отличается формой передней кромки крыла и модернизированными шарнирами складывания крыла. Кроме того, модернизированный борт получил гребни крыла.

Вместо пушки в Growler поставили радиоэлектронное оборудование. Также Growler способен нести системы РЭБ в подвесных контейнерах. Самолет оснащен системой РЭБ AN/ALQ-99 мощностью до 6,8 кВт.

«Система очень умная. Она может перехватывать, обрабатывать и глушить радиосигналы», — подчеркивает издание.

1 декабря стало известно, что при испытаниях перспективного стратегического бомбардировщика B-21 были применены симуляторы систем искусственного интеллекта (ИИ). Newsweek отмечает, что программное обеспечение B-21, основанное на искусственном интеллекте, «знаменует собой новую эру».

Ранее Украина попросила у США системы ПРО THAAD, самолеты F-18 и вертолеты Apache.

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