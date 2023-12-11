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В Израиле подтвердили открытие КПП на границе с Газой и Египтом

В МО Израиля подтвердили открытие КПП «Керем-Шалом» на границе Газы и Египта

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Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при министерстве обороны Израиля, подтвердил скорое открытие контрольно-пропускного пункта «Керем-Шалом» на границе с сектором Газа и Египтом. Об этом говорится на странице офиса в соцсети X.

8 декабря телеканал NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника из США сообщал, что израильские власти согласились на открытие указанного КПП для досмотра и проверки гуманитарной помощи.

В COGAT заявили, что расширили возможности по проведению проверок гумпомощи, доставляемой в палестинский анклав. «Керем Шалом» будет открыт, поэтому число проверок увеличится вдвое. Однако при этом не указывается, когда состоится открытие пункта.

В израильском офисе добавили, что гумпомощь продолжает ждать у въезда в город Рафах. С связи с этим COGAT призвал сотрудников ООН работать лучше.

В настоящее время КПП «Рафах» в Египте является единственным открытым пограничным переходом с сектором Газа, в том числе для провоза гумпомощи. 1 ноября иностранцы получили возможность покинуть сектор Газа через этот КПП. В тот же день началась эвакуация раненых из анклава.

Ранее покинувшие сектор Газа россияне рассказали о жизни в зоне боевых действий.

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