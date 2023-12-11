Экс-замглавы МО заявила о сложной для Украины ситуации на пяти направлениях боев

Анна Маляр, ранее занимавшая пост замглавы Минобороны Украины, назвала пять направлений с непростой для ВСУ ситуацией. Об этом экс-чиновница написала в своем Telegram-канале.

«Купянское, Лиманское, Бахмутское [Артемовское], Марьинское и Авдеевское направления. На всех направлениях ситуация [для Вооруженных сил Украины] напряженная», — написала Маляр.

11 декабря Министерство обороны России сообщило, что расчеты FPV-дронов российской армии смогли уничтожить выявленные позиции Вооруженных сил Украины на Купянском направлении.

10 декабря командующий сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил о наступлении россиян по всему фронту. По словам генерала, оперативная ситуация на Восточном направлении остается сложной. Российские войска не прекращают наступательных действий по всей линии фронта.

В тот же день российские военные подняли флаг РФ над городом Марьинка в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее в Британии не исключили разгромную победу России на Украине.