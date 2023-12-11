На Украине заявили, что мужчин хватают на улицах и отправляют на фронт без оружия

Олег Соскин/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что мужчин на Украине ловят улицах и отправляют на фронт без оружия. Об этом он рассказал в своем Youtube-канале.

«Людей арестовывают, делают псевдомедицинское обследование, и бросают как мясо на корм червям. Неподготовленными, без оружия», — поделился Соскин.

Он добавил, что украинских мужчин похищают как с улиц, так и из домов, и отправляют на передовую.

Кроме того, отмечает Соскин, ситуация на фронте резко ухудшилась после того, как на пост министра обороны Украины пришел Рустем Умеров.

До этого бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко говорил, что мобилизацию на Украине необходимо упростить, а парламентариям следует отправляться в рейды вместе с военкомами.

В свою очередь украинский военный эксперт Олег Жданов говорил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не поможет мобилизация населения из-за отсутствия западной техники.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.