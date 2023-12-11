Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Украинские танки атаковали Белгородскую и Брянскую области

Shot: танки ВСУ 10 декабря обстреляли Белгородскую и Брянскую области

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Танки Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Брянскую области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 10 декабря около 16:00 украинские танки обстреляли эти два российских региона.

Девять снарядов упали в 600 метрах от села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд 125 мм упал рядом с селом Хоромное Климовского района, еще два — упали рядом с селом Красное Климовского района.

Во всех случаях разрушений и пострадавших нет, подчеркивает Shot.

9 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по поселку Запесочье в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

10 декабря сообщалось, что атака ВСУ на Курскую область оставила два населенных пункта без света.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами