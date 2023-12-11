Украинские танки атаковали Белгородскую и Брянскую области

Танки Вооруженных сил Украины атаковали Белгородскую и Брянскую области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, 10 декабря около 16:00 украинские танки обстреляли эти два российских региона.

Девять снарядов упали в 600 метрах от села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области. Один снаряд 125 мм упал рядом с селом Хоромное Климовского района, еще два — упали рядом с селом Красное Климовского района.

Во всех случаях разрушений и пострадавших нет, подчеркивает Shot.

9 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удары по поселку Запесочье в Погарском районе Брянской области. Об этом сообщал губернатор региона Александр Богомаз.

10 декабря сообщалось, что атака ВСУ на Курскую область оставила два населенных пункта без света.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.