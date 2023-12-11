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Главком ВС Швеции посетил Украину

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции посетил фронт на востоке Украины

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Kuba Stezycki/Reuters

Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции генерал Микаэль Бюден посетил фронт на востоке Украины. Об этом сообщает Bild.

В публикации отмечается, что генерал осмотрел позиции 45-й отдельной артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также пообщался с военными.

До этого главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в ходе переговоров с министром обороны США Ллойдом Остином попросил у него поставить в зону конфликта 17 млн снарядов.

«Остину озвучили потребность в 17 млн снарядов. Он, мягко говоря, удивился, потому что во всем мире не собрать столько снарядов», — подчеркнул источник.

Также, по данным «Украинской правды», Залужный якобы рассказал Остину о попытках офиса действующего президента страны вмешаться в управление Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как отметил источник, позже об этом узнал сам глава государства Владимир Зеленский, что еще больше пошатнуло доверие между ним и главнокомандующим украинскими войсками.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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