В ВСУ рассказали, сколько самолетов хотели бы получить от Запада

Украинские власти надеются получить от западных партнеров 150 боевых самолетов, которые позволили бы Вооруженным силам Украины (ВСУ) заменить технику советского производства. Об этом сообщил представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».

«Речь идет о 150 [самолетах] плюс учебных — это в конечном результате, когда мы уже полностью заменим парк советской техники», — сказал спикер отвечая на вопрос о том, сколько самолетов украинские ВВС могут получить от западных стран.

По словам Игната, основным боевым самолетом, поставок которого ждет ВСУ, является американский истребитель F-16.

Представитель ВВС Украины также отметил, что Киев ведет консультации со Стокгольмом о передаче шведских истребителей JAS 39.

До этого министр обороны Украины Рустам Умеров заявил о переговорах по передаче западных самолетов ВВС Украины. По его словам, поставки истребителей F-16 находятся в краткосрочной перспективе.

Умеров пояснил, что для поставок украинским ВВС обсуждаются не только американские F-16, но и любые другие самолеты.

Ранее бывший американский разведчик назвал истребители F-16 ловушкой для пилотов.