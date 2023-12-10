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В РФ рассказали, сколько морпехов Украина потеряла на Днепре

Военный эксперт Шурыгин сообщил о потере ВСУ на Днепре около 13 тысяч морпехов

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Wikimedia Commons

Попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр, переправиться на левый берег реки и закрепиться, приводят к огромным потерям среди морской пехоты. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина.

Он оценил потери ВСУ за два месяца боев в районе Крынок и Андреевского моста в 13 тысяч бойцов. По его словам, это четверть всей морской пехоты Украины.

До этого офицер пресс-центра группировки «Запад» Дмитрий Шепелявцев заявил, что самолеты российских войск нанесли 14 ракетно-бомбовых ударов по пунктам дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, удары были нанесены по пунктам дислокации ВСУ в районах населенных пунктов Песчаная, Стельмаховка, Першетравневое, Петропавловка и Степовая Новоселовка.

Ранее российские войска пресекли атаку бригады ВСУ в ДНР и сорвали попытку ее ротации.

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Операция на Украине
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