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Госдеп одобрил отправку Израилю танковых снарядов на $106,5 млн

Reuters: Госдеп одобрил отправку Израилю танковых снарядов на $106,5 млн

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J. Scott Applewhite/AP

Государственный департамент США одобрил отправку Израилю танковых снарядов и сопутствующего оборудования стоимостью $106,5 млн. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

Речь идет о противотанковых многоцелевых осколочно-фугасных снарядах M830A1 калибра 120-мм.

8 декабря администрация президента США попросила конгресс разрешить продажу 45 тыс. танковых снарядов Израилю для использования в операции ЦАХАЛ (Армии освобождения Израиля) в секторе Газа. Запрос, как отмечает Reuters, поступил на фоне растущей обеспокоенности по поводу использования американского оружия в конфликте Израиля и ХАМАС.

27 октября Израиль объявил о «расширении» наземной операции в Газе. Когда началась эта операция, точно неизвестно, однако в ее преддверии сотни тысяч палестинцев покинули свои дома и переместились в убежища и на юг анклава. 5 ноября в рамках наземной операции силы ЦАХАЛ окружили город Газа и отрезали его от снабжения. 5 декабря ЦАХАЛ начал третью часть наземной операции в секторе Газа и окружил город Хан-Юнис на юге сектора.

Ранее папа Римский Франциск заявил, что мир погружен в войну из-за оборонной промышленности.

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Война в Израиле
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