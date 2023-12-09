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На Шри-Ланке пресекли вербовку наемников на Украину

Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри заявил о пресечении вербовки наемников на Украину

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Umit Bektas/Reuters

Глава МИД Шри-Ланки Али Сабри заявил о пресечении вербовки наемников на Украину. Его слова приводит Daily Mirror.

Заявление Али Сабри последовало вслед за сообщениями о ликвидации трех ланкийских наемников из иностранного легиона в ходе боев в зоне СВО. По словам чиновника, власти страны выявили местного вербовщика, и «решили этот вопрос». При этом Сабри подчеркнул, что Коломбо никак не может осуществлять контроль за гражданами, покинувшими пределы страны.

Отмечается, что Россия не предъявляла никаких протестов в связи с участием граждан Шри-Ланки в боевых действиях.

Посольство Шри-Ланки в Турции подтвердило получения сообщений о печальном конце троих граждан страны, однако заявило, что ожидает их подтверждения от украинских властей.

До этого CNN сообщало, что иностранные наемники покидают Украину из-за ожесточенных боевых действий.

Ранее в Кремле рассказали об операции «Наемник».

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Операция на Украине
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