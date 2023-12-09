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Сапер назвал Украину самым большим минным полем в мире

Командир отделения саперов: Украина стала самым большим минным полем в мире

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РИА «Новости»

В настоящий момент Украина — самое большое минное поле в мире. Такое мнение выразил командир отделения батальона им. Карбышева в разговоре с корреспондентом РИА Новости,

«[Разминирование] освобожденных территорий [займет] лет десять точно. Пять-десять лет. Сейчас, на данный момент, самое большое минное поле в мире — Украина», — рассказал сапер с позывным «Буйвол».

В сообщении указывается, что отдельный инженерно-саперный батальон имени Дмитрия Карбышева состоит из добровольцев. Они выполняют как боевые, так и гуманитарные задачи: на передовой минируют подходы к позициям российских частей, в тылу занимаются разминированием гражданских объектов и территорий.

27 ноября в ООН также заявили, что Россия сделала из Украины крупнейшее в истории минное поле.

3 декабря саперы ВС РФ уничтожили важный для передвижения ВСУ объект в Запорожской области.

Ранее в Севастополе после шторма местный житель нашел на пляже реактивную мину.

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