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Российский снайпер закрыл сослуживцев от польской мины и остался жив

Mash: российский военный закрыл сослуживцев от польской мины в Авдеевке и выжил

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Александр Павлюк/Telegram

Российский снайпер с позывным «Покемон» закрыл сослуживцев от взрыва польской мины в Авдеевке и остался жив, несмотря на ранения. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

По информации источника, российский военный выводил свою группу из Авдеевки, находясь впереди. Отмечается, что боец принял на себя почти все осколки: в спину, ноги и голову. Остальные военные остались почти невредимы. Источник сообщает, что больше всего у «Покемона» пострадал позвоночник. Он перенес шесть операций по установке пластин. После операции он перемещался на инвалидной коляске, но сейчас уже занимается на брусьях.

Сегодня Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили склад боеприпасов 120-й бригады территориальной обороны ВСУ в Харьковской области.

Также 9 декабря сообщалось, что Вооруженные силы Украины потеряли за сутки до 155 человек на Краснолиманском направлении.

Кроме того, ВСУ потеряли до 100 человек при контратаке на Купянском направлении.

Ранее сообщалось, что квадрокоптер Дальневосточного отдельного гвардейского соединения ВДВ сбил украинский гексакоптер типа «Баба Яга» под Артемовском.

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Операция на Украине
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